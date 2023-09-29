Россиянам дали эффективные советы по уходу за черными вещами после стирки

Российская блогерша Любовь Гончарова дала эффективные советы по уходу за черными вещами после стирки. Cоответствующий материал публикует «Городовой».

По словам специалистки, очищать одежду с помощью популярного метода, используя кофе, недейственно. «Не надо засорять машинку. Используйте специальные средства для чистки черных вещей и соблюдайте температуру и режим отжима, указанные на этикетках. Стирайте черное только с черным. Тогда цвет сохранится», — высказалась она.

При этом собеседница издания подчеркнула, что перед стиркой важно выворачивать одежду наизнанку и застегивать, чтобы продлить срок ее службы. Кроме того, Гончарова посоветовала запускать дополнительный цикл полоскания, чтобы избежать пятен от порошка на темных тканях.

Ранее блогерша назвала россиянам дешевую замену кондиционеру для белья. По словам эксперта, придать мягкость вещам поможет поваренная соль.