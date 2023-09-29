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18:20, 29 сентября 2023Из жизни

Крокодил утащил под воду мывшую ноги девушку

The Times of India: в Индии крокодил утащил под воду 18-летнюю девушку

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Индии крокодил напал на молодую девушку и утащил ее под воду. Об этом сообщает The Times of India.

18-летняя Камини Вишвакарма пасла скот в поле в округе Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Прадеш. По словам друзей девушки, которые играли неподалеку, в какой-то момент она отправилась к каналу Шарда, чтобы помыть ноги. Когда девушка подошла к водотоку, на нее внезапно набросился крокодил. Хищник утащил Вишвакарму под воду и исчез.

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Сотрудники департамента лесного хозяйства и полиции провели 20-часовую поисково-спасательную операцию, однако не смогли найти девушку. Как считает сотрудник правоохранительных органов, маловероятно, что Вишвакарма осталась жива. Местных жителей призвали обходить канал стороной, пока его не покинет крокодил. Предположительно, рептилия поселилась там после разлива реки в сезон дождей.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил напал на 23-летнего работника плантации масличных пальм и растерзал его на глазах у людей. Хищник утащил пострадавшего в воду так быстро, что его товарищи не успели ничего предпринять.

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    Алиса Удовик
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