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18:48, 29 сентября 2023Экономика

В Европе ринулись скупать дизель после экспортного запрета России

Торговля контрактами на поставку дизеля на ICE достигла девятилетнего максимума

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Объемы торгов опционными контрактами на поставку дизельного топлива на лондонской бирже ICE достигли девятилетнего максимума. За сентябрь трейдеры заключили в общей сложности примерно 75 тысяч таких соглашений, сообщает Bloomberg.

Подобный объем торгов опционами сопоставим более чем с тремя миллионами контрактов на нефть эталонной североморской марки Brent.

Резкий рост интереса к поставкам дизельного топлива во многом был вызван растущими опасениями по поводу усиления рисков глобального дефицита. О формировании мировой нехватки этого вида нефтепродуктов агентство сообщало еще в начале второй половины сентября. На фоне сохраняющейся в европейском регионе нестабильности поставок этого вида нефтепродуктов участники рынка поспешили заранее обеспечить себя необходимыми объемами.

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На ситуацию также оказывает давление решение российских властей временно ограничить вывоз бензина и дизеля из страны для стабилизации внутренних цен на топливо, считают эксперты. Еще одним фактором, влияющим на резкий рост интереса к дизелю, аналитики назвали сокращение поставок сырой нефти со стороны крупнейших экспортеров. Саудовская Аравия и Россия приняли подобное решение в рамках общей стратегии ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на сырье.

О временном запрете властей России на вывоз определенных видов топлива стало известно 21 сентября. Ограничения затронули все виды бензина, а также дизель. Меру объяснили в том числе необходимостью борьбы с так называемыми серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка. На этом фоне в правительстве предложили резко поднять пошлины для такого рода компаний с 20 тысяч до 50 тысяч рублей за тонну.

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    Анатолий Акулов
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