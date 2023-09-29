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12:43, 29 сентября 2023Бывший СССР

Додон оценил возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья

Додон: вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья будет настоящим предательством

Фото: Вениамин Демидецкий / ТАСС

Вступление Молдавии в Евросоюз (ЕС) без Приднестровья будет настоящим предательством родины. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон на брифинге, передает РИА Новости.

«Вы пытаетесь мне пришить дело о предательстве родины, когда сами готовы отказаться от части территории страны. Останетесь и без ЕС, и без Приднестровья», — так экс-президент оценил соответствующее заявление нынешнего главы государства Майи Санду.

В августе глава МИД Молдавии Нику Попеску сообщил, что переговоры о присоединении республики к Евросоюзу не начнутся раньше следующего года. При этом он также заявил, что власти рассматривают возможность присоединения к ЕС без Приднестровья.

При этом ранее Санду утверждала, что Кишинев исключает отказ от Приднестровья ради евроинтеграции.

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    Алевтина Запольская
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