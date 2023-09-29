На Украине призвали Киев перестать лгать

«Европейская правда»: Киев вводил Польшу в заблуждение по поводу упавшей ракеты

Если у Киева нет веских доказательств того, что упавшая в ноябре на территории Польши ракета принадлежала России, то ему нужно признать вину, заявил автор украинского издания «Европейская правда» Юрий Панченко. В колонке на сайте издания он призвал украинские власти перестать цепляться за ложь.

Обозреватель напомнил, что ранее генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала Украине. При этом Киев и президент Владимир Зеленский в частности исключали, что ракета могла быть украинской, добавил Панченко. Он подчеркнул, что за год позиция украинских властей не изменилась.

Автор материала заявил, что оправдания «сознательному введению своего союзника и партнера в заблуждение» не может быть. «Если у украинских властей есть веские доказательства того, что удар по Пшеводуву нанесла Российская армия, то эти доказательства стоит обнародовать. А если нет — то нужно признать вину. Ведь хорошо известно, что ничто так не портит отношения, как ложь», — рассудил обозреватель.

Кроме того, он предрек Украине более серьезные проблемы в том случае, если страна будет «цепляться за ложь».

15 ноября 2022 года ракета упала в районе польской деревни Пшеводув близ границы с Украиной. Снаряд попал в зерносушилку, двух человек спасти не удалось. Позднее польский президент Анджей Дуда признал, что ракета с высокой долей вероятности принадлежала системе противовоздушной обороны Украины. Однако Киев обвинял в атаке Россию.

