Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
0:1
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Таи
1:2
Завершен
Аль-Наср
Саудовская Аравия - Про лига|8-й тур
Динамо М
6:0
3-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
2:2
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Куньлунь Ред Стар
0:2
3-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Хиляль
0:0
1-й тайм
live
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия - Про лига|8-й тур
20:59, 29 сентября 2023Спорт

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ

«Ростов» и «Урал» вничью со счетом 2:2 сыграли в матче РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:2. Екатеринбуржцы вели в счете благодаря голам Гильерме Шеттине и Андрея Егорычева. Однако Максим Осипенко, реализовавший пенальти, и Илья Вахания спасли хозяев от поражения.

После десяти туров «Урал» с 15 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата. В активе «Ростова» десять очков. Команда располагается на 11-й строчке.

В следующем туре екатеринбуржцы 7 октября примут у себя московский «Локомотив». В тот же день «Ростов» сыграет в гостях с «Краснодаром».

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Армения подала иск в суд ООН на Азербайджан

    Жена Валентина Голубенко рассказала о состоянии артиста после госпитализации

    ФСБ раскрыла земельную аферу и изъяла у чиновницы деньги и коллекцию украшений

    «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ

    В НАТО выразили уверенность в продолжении помощи Украине со стороны Польши

    В Госдуме призвали запретить поставки нефти недружественным странам

    Популярный британский певец приобрел поместье для детских яслей

    Российских военных летчиков вооружили автоматами

    Белая женщина победила в конкурсе красоты в африканской стране

    В ЕС назвали реалистичный срок вступления Украины в блок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости