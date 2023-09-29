«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ
«Ростов» и «Урал» вничью со счетом 2:2 сыграли в матче РПЛ
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:2. Екатеринбуржцы вели в счете благодаря голам Гильерме Шеттине и Андрея Егорычева. Однако Максим Осипенко, реализовавший пенальти, и Илья Вахания спасли хозяев от поражения.
После десяти туров «Урал» с 15 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата. В активе «Ростова» десять очков. Команда располагается на 11-й строчке.
В следующем туре екатеринбуржцы 7 октября примут у себя московский «Локомотив». В тот же день «Ростов» сыграет в гостях с «Краснодаром».