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14:53, 29 сентября 2023Россия

В Госдуме ответили на предложение запретить продажу сладкой газировки детям

Депутат Леонов выступил против запрета продажи газировки несовершеннолетним

Фото: AN Photographer2463 / Shutterstock / Fotodom

Предложение запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним из-за содержания в таких напитках сахарозаменителя аспартама, который, вероятно, является канцерогеном, «не имеет права на жизнь», считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Депутат объяснил свою позицию в беседе с «Лентой.ру».

Леонов подчеркнул, что запрещать газировку из-за содержащегося в нем потенциально опасного вещества неразумно: по мнению парламентария, в случае подтверждения опасений уместнее было бы говорить о запрете использования этого вещества в пищевой промышленности.

«Вопрос не в газировке, а в самом аспартаме. Есть разные сахарозаменители, которые могут применяться и в напитках, и в еде, поэтому здесь вопрос в том, чтобы ограничить использование этого сахарозаменителя в продуктах питания, включая газировку. (...) В пищевой промышленности используется очень большое веществ или компонентов, которые так или иначе вредят здоровью. Их употребляют в том числе и дети», — сказал он.

Я думаю, что эта идея (запрета продажи газировки детям — прим. «Ленты.ру») не имеет права на жизнь, потому что несовершеннолетние без газировки жить не могут. Я не поддерживаю эту инициативу. (...) Идея, конечно, не совсем мне понятна и непродуманна. Коль мы боремся с аспартамом, то надо не газировку запрещать, а аспартам в газировке

Сергей Леоновзампред комитета Госдумы по охране здоровья

Комментируя опасения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об опасности аспартама, депутат заявил, что решение о допустимости его применения в российской пищевой индустрии должен принимать Роспотребнадзор.

«Если у ВОЗ есть своя позиция и свои исследования по этому вопросу, то наши органы, которые контролируют пищевую промышленность и использование тех или иных веществ при производстве, должны сами принять решение о том, насколько это опасно или безопасно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей призвал запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. В организации напомнили, что многие производители используют сахарозаменитель аспартам, который, согласно исследованию ВОЗ может быть канцерогенен для человека.

В конце июня ВОЗ признала канцерогеном — провоцирующим рак веществом — популярный подсластитель аспартам, который содержится в десятках привычных продуктов: в диетической коле, ароматизированных йогуртах, леденцах, жевательных резинках и других. Выводы ВОЗ о безопасности аспартама позднее ставили под сомнение.

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    Кирилл Садовский
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