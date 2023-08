Выводы ВОЗ о безопасности аспартама поставили под сомнение

The Guardian: безопасность аспартама оценивали эксперты, связанные с Coca-Cola

Американская некоммерческая организация U.S. Right to Know поставила под сомнения выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о безопасности употребления аспартама — главного ингридиента диетических газированных напитков. Об этом сообщает издание The Guardian.

В отчете U.S. Right to Know указала на конфликт интересов у восьми из тринадцати членов Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, оценивавших безопасность аспартама. Многие из этих экспертов связаны с так называемым Международным институтом наук о жизни (Ilsi), финансируемым Coca-Cola — одной из крупнейших компаний, использующей аспартам в своих продуктах.

Из-за этого конфликта интересов выводы аспартама не заслуживают доверия, и общественность не должна полагаться на них Гэри Раскин исполнительный директор Right-To-Know

В ВОЗ отметили, что эксперты, которых заподозрили в предвзятости более десяти лет не сотрудничали с Ilsi. Правила требуют раскрывать информацию о конфликте интересов лишь за последние четыре года.

Ранее сообщалось, что два агентства ВОЗ параллельно пересматривают свои оценки безопасности искусственного подсластителя аспартам. Поводом стали исследования, подтверждающие связь между употреблением вещества и возникновением рака.

По итогам проверок, Международное агентство по изучению рака внесло аспартам в список возможных канцерогенов, а Объединенный экспертный комитет по пищевым добавкам оставил рекомендуемую дозу употребления без изменений — 40 миллиграммов на килограмм массы тела.