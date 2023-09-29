В Rostic’s прокомментировали отказ части заведений KFC переименовываться

Rostic’s запланировал увеличить число ресторанов бренда до 700 к концу года

На сегодняшний день активно идет процесс перехода заведений KFC под бренд Rostic’s. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Юнирест» — российского юрлица Yum! Brands, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC. В беседе с «Лентой.ру» представитель пресс-службы прокомментировал отказ части ресторанов переименовываться.

Собеседник издания сообщил, что у компании достигнуты договоренности о ребрендинге почти со всеми партнерами.

«На текущий момент уже порядка 300 ресторанов работают под брендом Rostic’s. К концу года мы планируем, что эта цифра уже будет около 700. Тем партнерам, кто пока по тем или иным причинам не готов перейти под бренд Rostic’s, мы, как мастер-франчайзи KFC в России, продолжим оказывать всю необходимую поддержку до момента ребрендинга в Rostic’s и далее», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что часть ресторанов KFC в России отказалась переименовываться в Rostic's. Заведения не будут менять вывески как минимум до 2035 года из-за меньшей известности локального бренда.

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands объявила о продаже всех ресторанов KFC и Pizza Hut в России. В апреле 2023-го компания полностью ушла из страны.