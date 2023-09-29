Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:28, 29 сентября 2023Экономика

В Rostic’s прокомментировали отказ части заведений KFC переименовываться

Rostic’s запланировал увеличить число ресторанов бренда до 700 к концу года

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На сегодняшний день активно идет процесс перехода заведений KFC под бренд Rostic’s. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Юнирест» — российского юрлица Yum! Brands, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC. В беседе с «Лентой.ру» представитель пресс-службы прокомментировал отказ части ресторанов переименовываться.

Собеседник издания сообщил, что у компании достигнуты договоренности о ребрендинге почти со всеми партнерами.

«На текущий момент уже порядка 300 ресторанов работают под брендом Rostic’s. К концу года мы планируем, что эта цифра уже будет около 700. Тем партнерам, кто пока по тем или иным причинам не готов перейти под бренд Rostic’s, мы, как мастер-франчайзи KFC в России, продолжим оказывать всю необходимую поддержку до момента ребрендинга в Rostic’s и далее», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что часть ресторанов KFC в России отказалась переименовываться в Rostic's. Заведения не будут менять вывески как минимум до 2035 года из-за меньшей известности локального бренда.

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands объявила о продаже всех ресторанов KFC и Pizza Hut в России. В апреле 2023-го компания полностью ушла из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    WADA допустило нарушения при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе. Как это скажется на ходе дела?

    Шойгу призвал страны СНГ наращивать военное сотрудничество

    В Счетной палате отчитались об исполнении российского бюджета

    Летевшие из Антальи россияне сняли видео из подавшего сигнал бедствия самолета

    В Австрии заявили о переоценке успехов ВСУ на Западе

    В ЕС выразили готовность оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

    В Москве выставили на продажу плюшевых крыс из IKEA за 10 миллионов рублей

    В США заявили о трудностях в производстве новых вооружений из-за Украины

    Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам

    В Подмосковье очевидцы сняли на видео водителя автобуса за просмотром порно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости