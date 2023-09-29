Российские войска уничтожили бригаду ВСУ у Клещеевки

МО РФ показало видео уничтожения десантно-штурмовой бригады ВСУ у Клещеевки

Российские войска уничтожили 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка. Видео уничтожения показало Министерство обороны (МО) России.

На кадрах показана работа артиллерии четвертой бригады «Южной» группировки российских войск. В ролике можно увидеть позиции бойцов ВСУ, а затем взрывы и поднимающиеся столбы дыма.

Ранее российские военнослужащие подавили украинскую артиллерию в ходе контрбатарейной борьбы. В ходе проведенных мероприятий было вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов ВСУ. Также в ходе контрбатарейной борьбы был поражен 120-миллиметровый миномет, а также две единицы бронетехники противника и один легковой автомобиль украинской армии.

Минобороны также сообщало об уничтожении военнослужащими расчета ЗРК «Тор-М1» более 200 целей в зоне спецоперации на краснолиманском участке за прошедшие восемь месяцев.