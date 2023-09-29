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10:58, 29 сентября 2023Спорт

Стало известно о возможном прекращении существования «Барселоны»

The Telegraph: «Барселона» может прекратить существование

Фото: Joan Monfort / AP

Испанский футбольный клуб «Барселона» может прекратить существование из-за судейского скандала. Об этом стало известно The Telegraph.

«В случае признания вины преступники получат от трех до шести лет тюрьмы. При этом "Барселона" может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба», — сообщает источник. Он также отмечает, что это может привести к банкротству и прекращению существования команды. Стадион каталонцев «Камп Ноу» в таком случае может быть снесен.

28 сентября стало известно, что суд признал «Барселону» виновной по делу о даче взяток бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF Энрикесу Негрейре. Установлено, что клуб заплатил функционеру в общей сложности около 7,5 миллиона евро. Суд квалифицировал эту выплату как противоправное действие ради продвижения интересов команды.

«Барселона» — второй футбольный клуб Испании по количеству титулов после мадридского «Реала». Команда 27 раз выигрывала чемпионат страны, 5 раз — Лигу чемпионов и 5 раз — Суперкубок УЕФА.

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    Алексей Гусев
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