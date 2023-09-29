В Минфине предложили освободить россиян от одного налога

Минфин предложил рассмотреть вопрос отмены налога по вкладам свыше одного года

В Министерстве финансов предложили рассмотреть вопрос освобождения россиян от налога со вкладов сроком от одного года. О подобной инициативе говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованном на сайте ведомства.

В Минфине захотели включить доходы по таким вкладам в необлагаемую налогом базу «в периоды, за которые начислены проценты по вкладу». Согласно положениям Налогового кодекса, сборами на добавленную стоимость (НДФЛ) не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки. По действующей схеме, максимальный показатель Центробанка (ЦБ) за отчетный период умножается на миллион рублей, а полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год. От этого результата в дальнейшем с физических лиц берется 13 процентов налога.

Налог на процентный доход по депозитам свыше миллиона рублей предложил ввести в 2020 году президент России Владимир Путин. Первым расчетным периодом должен был стать 2021-й с выплатами налогов в 2022 году. Однако после начала боевых действий на Украине и последовавшего за ним резкого увеличение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до рекордных 20 процентов годовых правительство решило отменить сбор на два года. Согласно измененным условиям, новый расчетный период для НДФЛ с дохода по вкладам наступил в 2023 году, а выплаты должны состояться в 2024-м.

Во второй половине июня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал освободить граждан от уплаты подоходного налога со вкладов сроком от трех лет. Депутат объяснил свою инициативу тем, что на российском финансовом рынке почти нет столь долгосрочных вкладов. Однако предложение депутата тогда не поддержал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, проблема заключается не в налоговой базе, а в том, что долгосрочные депозиты как отдельный продукт «просто несвойственны банку».