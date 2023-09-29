В Северной Осетии пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Во Владикавказе 30 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка

В столице Северной Осетии, Владикавказе, пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Мероприятие состоится в субботу, 30 сентября. «Республиканскими сельхозтоваропроизводителями будет широко представлена экологически чистая продукция по ценам производителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ярмарка откроется в 9:00.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом заявила врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.