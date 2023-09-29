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10:47, 29 сентября 2023Среда обитания

Центробанк обеспокоился разницей цен на новостройки и «вторичку»

Набиуллина: ЦБ беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Центробанк (ЦБ) России обеспокоился разницей цен на жилье на первичном и вторичном рынках. Об этом сообщила замглавы финансового регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья. Нас беспокоит отрыв цен на первичном рынке от вторичного рынка. Он, к сожалению, сохраняется», — отметила представительница ЦБ.

По словам Набиуллиной, отрыв стоимости новостроек от стоимости готовых квартир сейчас составляет 40 процентов и может достигать 50 процентов.

Ранее в ЦБ рассказали об отсутствии пузыря на рынке ипотеки — ситуации, при которой большое количество заемщиков не может вовремя погашать задолженность по кредитам. Однако в финансовом регуляторе отметили, что на рынке есть ряд дисбалансов, которые необходимо устранить, чтобы ипотека оставалась качественной.

При этом выдача ипотеки в России растет рекордными темпами. По итогам августа объем выданных кредитов вырос на 30 процентов, до 849 миллиардов рублей.

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    Нина Ташевская
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