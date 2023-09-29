Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
0:0
Перерыв
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Таи
0:0
1-й тайм
live
Аль-Наср
Саудовская Аравия - Про лига|8-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Хиляль
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия - Про лига|8-й тур
18:17, 29 сентября 2023Спорт

В ПКР прокомментировали допуск россиян на Игры-2024

В ПКР назвали дискриминацией допуск россиян на Игры-2024 в нейтральном статусе

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Паралимпийском комитете России (ПКР) отреагировали на допуск россиян на Игры-2024. Комментарий организации приводится на сайте.

В ПКР заявили о несправедливости допуска спортсменов лишь в нейтральном статусе в рамках личного зачета и назвали это дискриминацией. «Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит, лишать их права на их национальную идентичность», — подчеркивается в сообщении.

29 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. В турнире смогут принять участие индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.

В 2022 году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх в Пекине. Изначально им разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские диверсанты попытались прорваться в Россию на БМП

    54-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

    Крокодил утащил под воду мывшую ноги девушку

    Финляндия захотела избавиться от здания генконсульства России

    В ПКР прокомментировали допуск россиян на Игры-2024

    В США рассказали о проблеме вертолета Apache

    Российский полицейский сел на 12 лет за драку с родственником

    Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии композитора

    Оптовые цены на бензин в России продолжили расти

    Украденную статую Будды за 145 миллионов рублей нашли через неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости