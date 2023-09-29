В ПКР прокомментировали допуск россиян на Игры-2024

В ПКР назвали дискриминацией допуск россиян на Игры-2024 в нейтральном статусе

В Паралимпийском комитете России (ПКР) отреагировали на допуск россиян на Игры-2024. Комментарий организации приводится на сайте.

В ПКР заявили о несправедливости допуска спортсменов лишь в нейтральном статусе в рамках личного зачета и назвали это дискриминацией. «Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит, лишать их права на их национальную идентичность», — подчеркивается в сообщении.

29 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. В турнире смогут принять участие индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.

В 2022 году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх в Пекине. Изначально им разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.