Арсен Захарян пропустит четвертый матч «Реала Сосьедад» подряд

Полузащитник сборной России Арсен Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч восьмого тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Об этом сообщается в Twitter клуба из Сан-Себастьяна.

Таким образом, россиянин пропустит четвертую подряд игру «Реал Сосьедад». Встреча состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

25 сентября стало известно, что футболист заразился коронавирусом. Месяцем ранее Захарян провел дебютный матч за «Реал Сосьедад». Команда сыграла вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Россиянин появился на поле на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями. После этого он еще дважды выходил на поле на замену в матчах примеры.

Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».