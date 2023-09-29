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23:18, 29 сентября 2023Мир

В США оценили способность российского оружия поражать танки НАТО

Экс-разведчик США Риттер: российское оружие легко уничтожает натовские танки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

При разработке российского вооружения учитывалась задача уничтожать западную технику. Это в интервью YouTube-каналу Gegenpol объяснил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Российское оружие предназначено для того, чтобы потрошить натовские танки, даже ваш маленький супертанк Leopard», — сказал он. Эксперт добавил, что при этом российская техника дешевле и ремонтопригоднее западных аналогов. Еще одним преимуществом российских танков на поле боя Риттер назвал экипажи боевых машин, которые мотивированы и хорошо обучены.

Ранее Риттер рассказал, что Россия уничтожает западные танки в Запорожье, устраивая ловушку в Работино для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, то же самое будет и с Abrams», — заявил военный аналитик.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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