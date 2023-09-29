Экс-разведчик США Риттер: российское оружие легко уничтожает натовские танки

При разработке российского вооружения учитывалась задача уничтожать западную технику. Это в интервью YouTube-каналу Gegenpol объяснил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Российское оружие предназначено для того, чтобы потрошить натовские танки, даже ваш маленький супертанк Leopard», — сказал он. Эксперт добавил, что при этом российская техника дешевле и ремонтопригоднее западных аналогов. Еще одним преимуществом российских танков на поле боя Риттер назвал экипажи боевых машин, которые мотивированы и хорошо обучены.

Ранее Риттер рассказал, что Россия уничтожает западные танки в Запорожье, устраивая ловушку в Работино для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, то же самое будет и с Abrams», — заявил военный аналитик.