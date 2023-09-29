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03:11, 29 сентября 2023Мир

В США назвали идиотами разжигателей агрессивной политики по Украине

Сенатор Вэнс: конфликт на Украине разжигают идиоты, виновные в войне в Ираке

Фото: Reuters

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс выразил мнение, что за эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, которые виновны в начале войны в Ираке. Об этом он заявил в беседе с Breitbart .

«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», — высказался политик.

Он также отметил, что Соединенные Штаты «лицемерно» заявляют о необходимости восстановления свободы и демократии, хотя государства-сателлиты вовсе «не свободны и не демократичны». Более того, по словам сенатора, политика Вашингтона по разжиганию украинского конфликта сплотила двух противников США — Китай и Россию.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год.

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    Екатерина Подвигина
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