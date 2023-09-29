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13:49, 29 сентября 2023Спорт

Тарасова ответила на вопрос о спортивном будущем Валиевой после допинг-скандала

Тренер Тарасова: говорить о спортивном будущем Валиевой до суда бессмысленно

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Говорить о спортивном будущем российской фигуристки Камилы Валиевой до суда бессмысленно. Так ответила на соответствующий вопрос в беседе с «Лентой.ру» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Будет суд. Наше мнение в суде не учитывается. Поэтому чего мы будем просто воздух сотрясать?» — сказала Тарасова.

28 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что новые слушания по делу о применении допинга Валиевой пройдут 9 и 10 ноября. В суде заявили, что готовят новую документацию для заседаний, которая должна быть изучена всеми заинтересованными сторонами.

Известно, что WADA сочло неверным вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о невиновности фигуристки. В WADA посчитали, что спортсменка должна быть отстранена на четыре года, а ее результаты аннулированы начиная с Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Очередные слушания по делу Валиевой прошли в CAS с 26 по 29 сентября. На заседании помимо WADA и РУСАДА выступили еще две стороны: сама фигуристка и Международный союз конькобежцев (ISU).

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

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    Алена Шевченко
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