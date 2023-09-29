Счетная палата: за полгода российский госдолг вырос до 25 триллионов рублей

С начала 2023 года госдолг России резко вырос, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты о федеральном бюджете.

Государственный долг увеличился до 25,1 триллиона рублей (16,7 процента ВВП). За первые полгода 2023-го он вырос на 2,3 триллиона (9,8 процента). Сильнее всего поднялся объем внутренних заимствований — до 20,2 триллиона рублей (плюс 1,4 триллиона или 7,4 процента). При этом, согласно планам Минфина, к концу года итоговый госдолг должен составлять 25,4 триллиона рублей.

Внешний долг в иностранной валюте с начала года уменьшился на 1,2 миллиарда долларов (минус 2,1 процент), до 56,2 миллиарда или 84,4 процента от целевого показателя в 66,6 долларов. Достигнуть этого помогло снижение объема заимствований по госгарантиям РФ в долларах.

Расходы на обслуживание госдолга с января по июнь составили 718,1 миллиарда рублей — это 47,3 процента от запланированных полутора триллионов. За полгода они выросли на 28 миллиардов рублей (плюс 4,1 процента).

По словам члена совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, госдолг растет, чтобы покрывать дефицит бюджета, который в этом году должен составить 2,9 триллиона рублей. Средства с займов тратятся на социальную политику, национальную оборону и поддержку экономики — это позволяет ей «не только нормально функционировать, но и расти», отметил эксперт.

Несмотря на низкие показатели долговой нагрузки страны, рост заимствований не безвреден, отметила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова. Направление денег в экономику провоцирует инфляцию, что ведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики и повышению кредитной ставки. В дальнейшем это ведет к удорожанию обслуживания новых облигаций и, как следствие, дальнейшему росту процентных расходов федерального бюджета, добавила она.

По итогам первого квартала 2023 года уровень внешнего долга России по отношению к ВВП упал до минимального за всю историю значения в 15 процентов. В мае задолженность перед нерезидентами по итогам 2022-го составляла 16,6 процента, что стало минимальным значением с 1993 года. На конец марта государственный и корпоративный долг России в денежном выражении составил 354,8 миллиарда долларов (27,35 триллиона рублей).