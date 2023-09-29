Бразильский боец съел фотографию Анкалаева перед поединком

Бразильский боец Джонни Уолкер съел фото Анкалаева на тренировке перед боем

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Джонни Уолкер съел фотографию россиянина Магомеда Анкалаева перед поединком. Ролик опубликован в Telegram-канале «Панчер».

Спортсмен показал, как отрабатывает удары в тренажерном зале на груше, к которой прикреплено фото Анкалаева. Затем бразилец поворачивается к камере лицом и съедает фото.

Поединок Анкалаева и Уолкера пройдет 21 октября в Абу-Даби. Схватка состоится в рамках турнира UFC 294. В главном бою вечера российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

11 декабря 2022 года Анкалаев подрался за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Бой продлился пять раундов и завершился ничьей. Российский боец не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал в UFC девять побед подряд. Всего на счету 31-летнего уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в карьере. В активе 31-летнего Уолкера 20 побед и семь поражений.