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20:54, 30 сентября 2023Спорт

ЦСКА обыграл «Балтику» в матче РПЛ

ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче десятого тура РПЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦСКА одержал победу над «Балтикой» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:0. В домашнем матче отличился Виктор Давила, поразивший ворота соперников на 18-й минуте. Для чилийского нападающего этот гол стал дебютным за армейцев.

ЦСКА прервал серию из пяти матчей без побед в РПЛ. Команда набрала 16 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Балтика» имеет в активе семь очков и остается одним из аутсайдеров, располагаясь на 14-й строчке.

В следующем туре 7 октября «Балтика» примет на своем поле «Оренбург». 8 октября ЦСКА сыграет в гостях со столичным «Спартаком».

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    Дарья Коршунова
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