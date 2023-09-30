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12:06, 30 сентября 2023Спорт

Дзагоев объяснил решение перейти в греческий клуб

Дзагоев заявил, что к переходу в «Ламию» его склонил бывший игрок ЦСКА Тошич

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский полузащитник Алан Дзагоев объяснил решение перейти в греческий клуб «ПАС Ламия 1964». Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист заявил, что в первую очередь к переходу его склонило то, что в клубе играет бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич. «Он рассказал, что клуб из комфортного маленького города, все есть для футбола — в общем, очень положительно отозвался», — отметил Дзагоев. Он добавил, что тренер показался ему понимающим.

О переходе Дзагоева в греческий клуб «ПАС Ламия 1964» стало известно 28 сентября. Контракт с 33-летним футболистом рассчитан до июня 2024 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за московский ЦСКА. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны.

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    Анастасия Борисова
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