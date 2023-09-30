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15:36, 30 сентября 2023Ценности

Парикмахер опровергла популярный миф о вреде ежедневного мытья головы

Фото: Polina Kuzovkova / Unsplash

Парикмахер Рэйчел Валентайн опровергла популярный миф о вреде ежедневного мытья головы. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом rachelvalentinehair, кожа головы вырабатывает такое же количество себума, что и другие части тела. По ее словам, мнение о том, что из-за регулярного очищения волос выделяется чрезмерное количество кожного сала, ошибочно. «Это вовсе не означает, что ваши волосы будут жирнеть еще быстрее», — подчеркнула эксперт.

При этом специалистка уточнила, что уровень работы сальных желез может также зависеть от возраста, питания и состояния здоровья. «Если задуматься, мы моем лицо и тело один, а то и два раза в день. И наше лицо не производит еще больше масел. Так что если вы используете хорошие продукты, совершенно нормально мыть волосы ежедневно», — заключила Валейнтайн.

Ранее в сентябре редакторы Glamour совместно с парикмахерами раскрыли правильные способы применения кондиционера для волос. В первую очередь, представитель бренда L’Oréal Professionnel Мин Ким призвал после мытья головы отжимать пряди от лишней воды.

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    Екатерина Ештокина
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