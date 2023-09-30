Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:23, 30 сентября 2023Россия

Путин высказался о помощи новым регионам России

Президент Путин: вся Россия делает общее дело, помогая новым регионам
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Все российские регионы оказывают помощь Донбассу и Новороссии, восстанавливая инфраструктуру городов и поселков в новых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией, опубликованном на сайте Кремля.

«Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее – восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в эту работу вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. «Вся большая единая страна, вся делает общее дело», — заключил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 сентября анонсировал видеообращение Путина с поздравлением россиян с Днем воссоединения новых регионов.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

28 сентября 2023 года Путин подписал закон, согласно которому устанавливается День празднования воссоединения новых регионов с Россией. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник в России будут отмечать 30 сентября.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы американцев могут остаться без зарплат и пособий. Как США оказались в шаге от глобального социального кризиса?

    Путин заявил об усилении России

    НАСА отложило запуск миссии Psyche

    Путин высказался о помощи новым регионам России

    Путин поздравил граждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

    Командир «Ахмата» рассказал о ежедневных успехах ВС России

    В Екатеринбурге учителям запретили связь с родителями через WhatsApp и Telegram

    Подозреваемому в убийстве Тупака Шакура предъявили обвинения

    Украина ради денег пошла на уступки поддерживающему военных из РФ банку Венгрии

    Эффективность нового российского препарата от рака оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости