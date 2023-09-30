Путин высказался о помощи новым регионам России

Президент Путин: вся Россия делает общее дело, помогая новым регионам

Все российские регионы оказывают помощь Донбассу и Новороссии, восстанавливая инфраструктуру городов и поселков в новых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией, опубликованном на сайте Кремля.

«Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее – восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в эту работу вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. «Вся большая единая страна, вся делает общее дело», — заключил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 сентября анонсировал видеообращение Путина с поздравлением россиян с Днем воссоединения новых регионов.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

28 сентября 2023 года Путин подписал закон, согласно которому устанавливается День празднования воссоединения новых регионов с Россией. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», праздник в России будут отмечать 30 сентября.