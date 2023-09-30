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23:18, 30 сентября 2023Спорт

Петр Ян рассказал о перенесенной операции

Российский боец ММА Петр Ян рассказал, что перенес операцию на глазу

Фото: Craig Kidwell-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о перенесенной операции.

Спортсмен опубликовал видео из больницы, на кадрах на глазу бойца находится медицинская повязка. «Два дня назад спал. Сейчас уже дома», — подписал он.

Последний бой в UFC Ян провел в марте текущего года на турнире UFC Fight Night 221, где уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. В двух предыдущих поединках он проиграл раздельным решением судей — американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Всего 30-летний спортсмен одержал 16 побед при пяти поражениях в боях по правилам ММА.

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    Дарья Коршунова
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