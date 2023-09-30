Белый дом призвал рассмотреть отдельный законопроект о помощи Украине

Белый дом призвал вынести на рассмотрение отдельный законопроект о помощи Киеву

Администрация президента США на фоне утверждения плана временного финансирования правительства выступила с призывом к спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который предусматривал бы выделение финансовой помощи Киеву, сообщает телеканал CNN.

«Мы полностью ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования поддержки Украины, вскоре вынесет на обсуждение отдельный законопроект», — заявил представитель Белого дома.

Ранее Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней без помощи Украине. Законопроект о бюджете поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. Всего инициативу поддержали 335 конгрессменов, 91 — высказался против.