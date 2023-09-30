В России захотели выдавать молодым семьям социальное жилье

Депутат Останина предложила выдавать молодым семьям жилье

В России предложили выдавать молодым семьям социальное жилье. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Депутат отметила, что начинать поддержку института семьи нужно именно с молодых пар.

«Стимулирующих мер, к сожалению, на государственном уровне для молодой семьи никаких не предложили, кроме программы "Жилье молодой семье", которая в 2000-е годы была предложена, в частности, мной как инициатором. Но думское большинство не приняло этот законопроект, аргументируя тем, что будет ипотека, которая позволит молодой семье решить жилищный вопрос», — рассказала Останина.

Я уверена, что нам нужен федеральный закон, который касается социального жилья молодой семье — жилья, построенного за бюджетный счет Нина Останина председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

По словам парламентария, необходимо расширить программу социального жилья для молодой семьи не только ипотекой.

«Ипотека все-таки для тех, кто уже состоялся: либо сами молодые, либо родители состоятельные, которые могут помочь выплачивать эту самую ипотеку. Хотя это тоже форма поддержки», — отметила депутат.

Студенческая семья

Кроме того, Останина убеждена, что необходим отдельный федеральный закон о студенческой семье.

«Первый пример подали курганцы. Они предложили переводить с платных на бюджетные места студенток среднего профтех образования, которые готовятся стать или уже стали мамами. Я уверена, нужен отдельный термин "студенческая семья", нужны семейные общежития в высших учебных заведениях и нужна стипендия не ниже двух прожиточных минимумов для членов этой самой молодой семьи», — рассказала она.

Говорить надо именно о семье. Если уж мы говорим о демографии, то ни в коем случае не отдельно о женщинах. Не должна женщина рожать, если рядом с ней нет любящего мужчины Нина Останина председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

«Создавать стимулирующие меры надо и для молодых женщин, и для молодых мужчин: работа, достойные заработные платы, помощь с жильем. Тогда мы создадим хоть какой-то стимул для наших молодых семей», — заявила парламентарий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко сообщила, что с 1 сентября все регионы могут вслед за Курганской областью переводить на бюджет студенток колледжей, которые родили во время обучения.

В сентябре соответствующее решение было принято представителями правительства Курганской области, в том числе, для борьбы с абортами.