Первый обвиняемый по делу Трампа признал вину

Суд: первый обвиняемый по делу Трампа о вмешательстве в выборы Холл признал вину

Первый из обвиняемых по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы в американском штате Джорджия Скотт Холл признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Холл проживает в Атланте и работает поручителем по залогам. Он якобы пытался вмешаться в работу электронных систем для голосования в округе Кофи в Джорджии. Ему было предъявлено семь обвинений, в частности, создание преступной группировки для вмешательства в выборы. Это одно из самых тяжких обвинений, которое было предъявлено и экс-президенту США Дональду Трампу.

Ранее суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

24 августа Трамп прилетел в Атланту для сдачи местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Его освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.

Сам Трамп отказался признать себя виновным. По его словам, он не беспокоится о многочисленных обвинениях в свой адрес и не думает о перспективах оказаться за решеткой.