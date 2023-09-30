Появилось видео уничтожения опорного пункта ВСУ в ДНР

Минобороны России показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ в ДНР

Артиллеристы Восточного военного округа уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Видео удара предоставило Министерство обороны России.

Ранее в сети появилось видео поражения крылатой ракетой склада украинских войск, где хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. На кадрах можно увидеть постройки, а затем мощные взрывы и большой столб дыма.

24 сентября Минобороны России сообщило, что российские военные на купянском направлении нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ и 103-й бригаде территориальной обороны.