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14:02, 30 сентября 2023Спорт

«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»

«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу», матч завершился со счетом 1:3

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Петербургский «Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в рамках десятого тура РПЛ и состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Хозяева выиграли со счетом 3:1. На второй минуте полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан вывел команду вперед. Через пять минут счет сравнял нападающий Дмитрий Воробьев. На 25-й минут защитник Матиас Перес вывел «Оренбург» вперед. На 36-й минуте отличился хавбек Брайан Мансилья.

Таким образом, после десяти матчей «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Оренбург» занимает 11-е место.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи», а «Оренбург» — с калининградской «Балтикой». Обе встречи пройдут 7 октября.

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    Анастасия Борисова
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