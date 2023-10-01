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00:16, 1 октября 2023Наука и техника

В Сербии модернизировали советскую «Гвоздику»

Сербия представила модернизированную самоходную гаубицу «Гвоздика» с новой СУО

Фото: Andrej Danković / Wikimedia

В Сербии усовершенствовали советскую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика». Модернизированную машину с новой системой управления огнем (СУО) представили на прошедшей выставке «Партнер-2023» в Белграде, пишет Army Recognition.

Максимальная дальность стрельбы с использованием снаряда M10 составляет 21,5 километра. В режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact) модернизированная «Гвоздика» может выпустить пять-шесть снарядов с минимальными промежутками между выстрелами.

В рамках модернизации 2С1 получила СУО с баллистическим вычислителем и инерциальную навигационную систему. Также сербская «Гвоздика» оснащена новой системой наблюдения командира, дисплеем на месте механика-водителя и кондиционером.

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Базовую версию «Гвоздики» приняли на вооружение в 1970 году. Плавающая машина с противопульным бронированием вооружена гаубицей 2А31 калибра 122 миллиметра. Установка весом 15,7 тонны получила дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил.

В августе первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации создают модернизированную версию самоходной артиллерийской установки «Мальва» с повышенной дальностью. Самоходная гаубица сможет работать в режиме одновременного огневого налета.

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