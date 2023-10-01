Симоньян заявила об упавшем рядом с ее родовым домом в Адлере беспилотнике

Симоньян заявила, что украинский БПЛА упал около дома ее родственников в Адлере

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ударный украинский беспилотник упал рядом с ее родовым домом в Адлере. Об этом журналистка написала в Telegram.

По словам Симоньян, дрон упал прямо напротив дома, где она выросла. В этом же доме жила ее мать, а сейчас и по сей день проживает «родня с маленькими детьми». «Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее», — закончила она свой пост.

В конце августа Симоньян заявила, что за одну неделю рядом с ее домом упали два дрона. «Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — сказала она. По словам главреда, организаторы подобных атак имеют «типический творческий почерк». Беспилотники тогда были сбиты под Истрой.

Утром 1 октября Минобороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Краснодарским краем. Отмечалось, что попытка атаки дроном самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена 1 октября около 08:00 по московскому времени. Из-за сбитого беспилотника в аэропорту Сочи ввели временное ограничение полетов.