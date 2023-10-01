Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:38, 1 октября 2023Экономика

Новак заявил о снижении цен на топливо для аграриев

Новак: падение цен на топливо в опте снизило его стоимость для аграриев
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что принятые правительством России меры привели к падению оптовых цен на топливо, что снизило стоимость бензина и дизеля для аграриев. Фрагмент его комментария опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Новак отметил, что меры кабмина по полному запрету экспорта нефтепродуктов являются экстраординарными. «И эта мера направлена, прежде всего, на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект», — подчеркнул он.

Вице-премьер указал, что биржевые цены на дизель и бензин снизились на 16-20 процентов, это сказывается и на стоимости для потребителей, в частности в мелкооптовом звене, например для производителей сельскохозяйственных товаров.

О временном запрете властей России на вывоз определенных видов топлива стало известно 21 сентября. Ограничения затронули все виды бензина, а также дизель. Меру объяснили в том числе необходимостью борьбы с так называемыми серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка. На этом фоне в правительстве предложили резко поднять пошлины для такого рода компаний с 20 тысяч до 50 тысяч рублей за тонну.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался осенний призыв. В этом году он пройдет по-новому и с возросшими штрафами

    Россиянин Гассиев проиграл отказавшемуся жать ему руку шведскому боксеру

    Российским чиновникам повысили зарплаты

    Новак заявил о снижении цен на топливо для аграриев

    Британия разместит свои войска на Украине

    У некоторых россиян выросли пенсии

    В WBA высказались о наказании для шведского боксера за отказ от рукопожатия

    В Сербии модернизировали советскую «Гвоздику»

    ЦБ начал рассекречивать мошенников по-новому

    Правила выдачи ипотеки в России ужесточили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости