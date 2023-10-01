Новак заявил о снижении цен на топливо для аграриев

Новак: падение цен на топливо в опте снизило его стоимость для аграриев

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что принятые правительством России меры привели к падению оптовых цен на топливо, что снизило стоимость бензина и дизеля для аграриев. Фрагмент его комментария опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Новак отметил, что меры кабмина по полному запрету экспорта нефтепродуктов являются экстраординарными. «И эта мера направлена, прежде всего, на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект», — подчеркнул он.

Вице-премьер указал, что биржевые цены на дизель и бензин снизились на 16-20 процентов, это сказывается и на стоимости для потребителей, в частности в мелкооптовом звене, например для производителей сельскохозяйственных товаров.

О временном запрете властей России на вывоз определенных видов топлива стало известно 21 сентября. Ограничения затронули все виды бензина, а также дизель. Меру объяснили в том числе необходимостью борьбы с так называемыми серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка. На этом фоне в правительстве предложили резко поднять пошлины для такого рода компаний с 20 тысяч до 50 тысяч рублей за тонну.