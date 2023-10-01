Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 1 октября 2023Россия

Минобороны сообщило о перехвате новых беспилотников в Смоленской области

Минобороны: два украинских беспилотника перехватили в Смоленской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были перехвачены в Смоленской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Попытка совершить террористическую атаку беспилотниками более полутора метров в ширину по объектам на территории российского региона была пресечена 1 октября около 10:00 по московскому времени. В министерстве заявили, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось подавить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 1 октября губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о трех сбитых беспилотниках ВСУ. Их сбили с помощью ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Анохина, никто не пострадал. В Минобороны также подтвердили информацию об инциденте.

Ранее рядом с нефтеперерабатывающей станцией в Смоленской области взорвался заполненный двумя килограммами взрывчатки БПЛА с карбюраторным двигателем и GPS-навигатором. Сотрудники предприятия услышали громкий взрыв, а затем обнаружили в 800 метрах от вертолетной площадки летательный аппарат и воронку трехметрового диаметра и метровой глубины.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции сообщили о попытке теракта

    В Киеве признали невозможность Украины выстоять без помощи США

    Дачникам рассказали о налогах на бани и туалеты

    В ДНР рассказали об атаках ВСУ на Времевском выступе

    Российские военные разбили позиции ВСУ вблизи Северска и попали на видео

    Соседняя с Россией страна закупит у США дальнобойные ракеты ATACMS

    Москвичам назвали самый теплый день предстоящей недели

    Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро на октябрь

    В США рассказали о последствиях прекращения помощи Украине

    Названо самое мощное российское оружие в конфликте с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости