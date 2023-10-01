Минобороны сообщило о перехвате новых беспилотников в Смоленской области

Минобороны: два украинских беспилотника перехватили в Смоленской области

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были перехвачены в Смоленской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Попытка совершить террористическую атаку беспилотниками более полутора метров в ширину по объектам на территории российского региона была пресечена 1 октября около 10:00 по московскому времени. В министерстве заявили, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось подавить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 1 октября губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о трех сбитых беспилотниках ВСУ. Их сбили с помощью ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Анохина, никто не пострадал. В Минобороны также подтвердили информацию об инциденте.

Ранее рядом с нефтеперерабатывающей станцией в Смоленской области взорвался заполненный двумя килограммами взрывчатки БПЛА с карбюраторным двигателем и GPS-навигатором. Сотрудники предприятия услышали громкий взрыв, а затем обнаружили в 800 метрах от вертолетной площадки летательный аппарат и воронку трехметрового диаметра и метровой глубины.