Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба показал видео с синяком на глазу

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба показал видео с синяком на глазу. Он опубликовал его в Telegram.

На кадрах, снятых в автомобиле, заметно, что у футболиста покраснел левый глаз. «Все нормально, не переживайте. Небольшое повреждение, но, как говорится, шрамы украшают мужчину», — заявил Дзюба и пожелал всем хорошего настроения.

30 сентября «Локомотив» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Рифата Жемалетдинова. Дзюба в этом матче провел на поле 81 минуту.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел десять матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.