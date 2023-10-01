Российскую спортсменку включили в Международный зал славы плавания

Российскую синхронистку Наталью Ищенко ввели в Международный зал славы плавания

Российскую синхронистку Наталью Ищенко включили в Международный зал славы плавания. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Церемония прошла в Форт-Лодердейле, США. Ищенко приняла решение пропустить мероприятие. Помимо нее в этот день в Зал славы ввели еще 12 спортсменов, среди которых 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс и его соотечественница Триша Зорн, владеющая 55 медалями Паралимпийских игр.

Ищенко завершила карьеру в 2017 году. Она получила должность временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области. Чемпионка отметила, что из-за этого назначения решила уйти из спорта.

Ищенко — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. В ее активе есть также 19 золотых и две серебряные медали чемпионата мира.