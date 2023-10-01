Вооруженные формирования Карабаха сдали 14 миллионов боеприпасов
Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали около 14 миллионов боеприпасов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что на состояние 1 октября было сдано: 87 единиц автомобильной техники, 45 единиц бронетехники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий артиллерии, РСЗО и минометов, а также более 5,7 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств. Сдача вооружения и военной техники происходит под контролем российских миротворцев во исполнение договоренностей о прекращении боевых действий на территории Карабаха.
Ранее в кабинете министров Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха. По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 100 514 армян.
28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.