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19:54, 1 октября 2023Бывший СССР

Вооруженные формирования Карабаха сдали 14 миллионов боеприпасов

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали около 14 миллионов боеприпасов

Фото: Reuters

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали около 14 миллионов боеприпасов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что на состояние 1 октября было сдано: 87 единиц автомобильной техники, 45 единиц бронетехники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий артиллерии, РСЗО и минометов, а также более 5,7 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств. Сдача вооружения и военной техники происходит под контролем российских миротворцев во исполнение договоренностей о прекращении боевых действий на территории Карабаха.

Ранее в кабинете министров Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха. По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 100 514 армян.

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

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    Сергей Равин
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