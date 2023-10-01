Вооруженные формирования Карабаха сдали 14 миллионов боеприпасов

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали около 14 миллионов боеприпасов

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали около 14 миллионов боеприпасов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что на состояние 1 октября было сдано: 87 единиц автомобильной техники, 45 единиц бронетехники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий артиллерии, РСЗО и минометов, а также более 5,7 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств. Сдача вооружения и военной техники происходит под контролем российских миротворцев во исполнение договоренностей о прекращении боевых действий на территории Карабаха.

Ранее в кабинете министров Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха. По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 100 514 армян.

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.