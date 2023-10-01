Российские военные отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские военные отразили еще три атаки со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что благодаря грамотными действиями подразделений войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии были отражены три украинских атаки. Российские войска разбили группу 63-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.