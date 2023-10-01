Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 1 октября 2023Россия

Российские военные отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На краснолиманском направлении российские военные отразили еще три атаки со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что благодаря грамотными действиями подразделений войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии были отражены три украинских атаки. Российские войска разбили группу 63-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении украинских ракет «Гром-2» над Крымом

    Сунак разъяснил планы по отправке британских инструкторов на Украину

    «Балкон для эгоиста» в Подмосковье удивил пользователей сети

    Тренер призвала отказаться зимой от трех видов уличной активности

    Жителям Смоленска рекомендовали остаться дома после обстрела ВСУ

    Российские военные отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении

    Киев опроверг информацию о предложении НАТО отказаться от территорий

    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

    Российские военные отчитались о 37 сбитых беспилотниках Украины

    Российские военные сбили украинский Су-25 в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости