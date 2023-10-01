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17:54, 1 октября 2023Спорт

Появились подробности о состоянии столкнувшейся головой с соперницей футболистки

У футболистки «Локомотива» Полины Юкляевой не выявили переломов костей черепа

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Появились подробности о состоянии футболистки «Локомотива» Полины Юкляевой, столкнувшейся головой с соперницей во время матча. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

«После проведения компьютерной томографии у Полины Юкляевой не выявлено переломов костей черепа. Планируется проведение дополнительных обследований», — заявили в команде. Отмечается, что спортсменку уже отпустили домой из больницы.

Ранее в воскресенье, 1 октября, Юкляева столкнулась головой с соперницей Юлией Плешковой во время матча «Локомотива» и ЦСКА. Спортсменка потеряла сознание и была госпитализирована. Встреча проходила в подмосковных «Химках» и завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

19-летняя Юкляева играет за «Локомотив» с 2022 года. Она также известна по выступлениям за женскую юниорскую и молодежную сборную России.

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    Ксения Курашкина
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