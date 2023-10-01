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00:25, 1 октября 2023Экономика

У некоторых россиян выросли пенсии

С 1 октября в России проиндексировали военные пенсии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Повышение пенсий с 1 октября в первую очередь коснулось военных пенсионеров и приравненных к ним категорий, напомнил агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Набольшее повышение — на 10,5 процента — ждет военных пенсионеров и приравненные к ним категории — бывшие сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии. Это стало самым большим размером индексации за последние годы. Кроме того, с 1 октября регулярные выплаты в размере еще одной фиксированной части страховой пенсии начали получать пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Однако это касается лишь тех, кто получает страховую пенсию; получателям социальной пенсии доплата не положена.

Ранее экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода говорил, что справедливой для россиян была бы пенсия в 50 тысяч рублей. Он считает, что таким образом денег хватило бы на оплату ЖКХ, лекарства и покупку минимальной продуктовой корзины.

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    Платон Щукин
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