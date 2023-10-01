Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 1 октября 2023Мир

Главы Минобороны Украины и Пентагона провели телефонные переговоры

Главы Минобороны Украины Умеров и Пентагона Остин провели телефонный разговор

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

По словам Рустема Умерова, Остин подчеркнул, что Вашингтон планирует продолжать поддерживать Украину.

«Наши воины по-прежнему будут иметь мощную поддержку на поле боя», — цитирует издание слова главы Минобороны Украины.

При этом 30 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, что у ведомства не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь. В Пентагоне также подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения.

В этот же день появилась информация, что сенаторы республиканской партии обсуждают вариант принять инициативу о дальнейшем финансировании правительства США, которое не будет включать помощь Киеву. Предварительно, речь шла о финансовом обеспечении на две недели.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на отказ Британии отправлять инструкторов на Украину

    Сентябрь в Москве побил 141-летний рекорд по наименьшему количеству осадков

    Три человека пострадали после взрыва газа в Тобольске

    В ЕК заявили о дезинформации на выборах в Словакии

    В Германии указали на серьезное преимущество армии России

    Кадыров осмотрел захваченную спецназом «Ахмат» технику НАТО

    Названы четыре основных прививки для детей

    Главы Минобороны Украины и Пентагона провели телефонные переговоры

    Анастасия Волочкова рассказала о дорогом подарке от нового ухажера

    В США заявили о хороших новостях для Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости