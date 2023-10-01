Главы Минобороны Украины и Пентагона провели телефонные переговоры

Главы Минобороны Украины Умеров и Пентагона Остин провели телефонный разговор

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

По словам Рустема Умерова, Остин подчеркнул, что Вашингтон планирует продолжать поддерживать Украину.

«Наши воины по-прежнему будут иметь мощную поддержку на поле боя», — цитирует издание слова главы Минобороны Украины.

При этом 30 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, что у ведомства не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь. В Пентагоне также подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения.

В этот же день появилась информация, что сенаторы республиканской партии обсуждают вариант принять инициативу о дальнейшем финансировании правительства США, которое не будет включать помощь Киеву. Предварительно, речь шла о финансовом обеспечении на две недели.