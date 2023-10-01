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14:35, 1 октября 2023Бывший СССР

Киев опроверг информацию о предложении НАТО отказаться от территорий

Киев заявил, что НАТО официально не предлагала Украине отказаться от территорий

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Западные страны официально не предлагали Киеву отказаться от территорий ради вступления в Североатлантический альянс. Информацию о предложении опроверг заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — заявил дипломат.

В августе начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что конфликт с Россией решится, если Украина откажется от территории и получит взамен членство в альянсе. Однако позже он отказался от своих слов, отметив, что они были «частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине». По словам Йенссена, ему не следовало так говорить.

Слова о возможном размене территорий на членство в НАТО не понравились и украинской власти. Президент страны Владимир Зеленский назвал их провокацией и отказался рассматривать такое предложение.

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    Александра Качан
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