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23:16, 1 октября 2023Мир

В США истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины

«Страна.ua»: в США истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины, который президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«На Украине этот акт называли "историческим шагом", и долгое время новости о нем не сходили с информационных лент», — сказано в статье.

Предполагалось, что данный закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда Штаты снабжали СССР военной помощью без предварительной оплаты.

Технически после принятия закона Джо Байден мог давать оружие без коммерческих и юридических процедур. Однако в реальности схема не применялась, так как Вашингтон и так отправлял военную технику без оплаты и дополнительных условий.

В статье издания подчеркивается, что «именно этим представители Белого дома объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза не использовался».

В конце сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил надежду, что Киев получит оружейный ленд-лиз от США.

Кроме того, посол Украины в стране Оксана Маркарова заявила, что украинские власти ведут работу с Конгрессом США, чтобы в американском госбюджете на 2024 год было предусмотрено больше средств для Киева.

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    Марина Совина
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