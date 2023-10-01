В США истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины

«Страна.ua»: в США истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины

В субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины, который президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«На Украине этот акт называли "историческим шагом", и долгое время новости о нем не сходили с информационных лент», — сказано в статье.

Предполагалось, что данный закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда Штаты снабжали СССР военной помощью без предварительной оплаты.

Технически после принятия закона Джо Байден мог давать оружие без коммерческих и юридических процедур. Однако в реальности схема не применялась, так как Вашингтон и так отправлял военную технику без оплаты и дополнительных условий.

В статье издания подчеркивается, что «именно этим представители Белого дома объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза не использовался».

В конце сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил надежду, что Киев получит оружейный ленд-лиз от США.

Кроме того, посол Украины в стране Оксана Маркарова заявила, что украинские власти ведут работу с Конгрессом США, чтобы в американском госбюджете на 2024 год было предусмотрено больше средств для Киева.