Захарова: Луганск будет в ЕС, только если в организацию вступит Россия

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европейский союз (ЕС) скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска. В своем Telegram-канале она заявила, что подобный исход возможен только в том случае, если Россия вступит в организацию.

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — написала представитель МИД России, намекая, по всей видимости, на заявление, сделанное Бербок в феврале. Тогда глава МИД ФРГ сказала, что обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе невозможно, если президент России Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов».

2 октября Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска. По ее словам, будущее Украины находится в сообществе свободы ЕС.