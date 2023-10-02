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14:41, 2 октября 2023Мир

Захарова ответила на слова Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Захарова: Луганск будет в ЕС, только если в организацию вступит Россия

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европейский союз (ЕС) скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска. В своем Telegram-канале она заявила, что подобный исход возможен только в том случае, если Россия вступит в организацию.

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — написала представитель МИД России, намекая, по всей видимости, на заявление, сделанное Бербок в феврале. Тогда глава МИД ФРГ сказала, что обеспечить Украине безопасность в долгосрочной перспективе невозможно, если президент России Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов».

2 октября Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска. По ее словам, будущее Украины находится в сообществе свободы ЕС.

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    Дарья Балацкая
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