Азербайджан опубликовал план реинтеграции армян Карабаха

Администрация Алиева опубликовала план реинтеграции армян Карабаха

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовала детали плана по реинтеграции армян Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщается в распространенном заявлении канцелярии азербайджанского лидера, передает ТАСС.

«Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого», — указали в президентской администрации.

Отмечается, что управление ныне подконтрольных Баку территорий будет осуществляться «посредством специальных представительств президента Азербайджана», к работе которых могут привлекаться местные жители.

Ранее сообщалось, что в городе Ходжалы в Карабахе прошла вторая встреча делегации из Баку с представителями армянского населения региона. Азербайджан на переговорах представлял ответственный за контакты с карабахскими армянами Рамин Мамедов.