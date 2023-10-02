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16:09, 2 октября 2023Бывший СССР

Азербайджан опубликовал план реинтеграции армян Карабаха

Администрация Алиева опубликовала план реинтеграции армян Карабаха

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовала детали плана по реинтеграции армян Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщается в распространенном заявлении канцелярии азербайджанского лидера, передает ТАСС.

«Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого», — указали в президентской администрации.

Отмечается, что управление ныне подконтрольных Баку территорий будет осуществляться «посредством специальных представительств президента Азербайджана», к работе которых могут привлекаться местные жители.

Ранее сообщалось, что в городе Ходжалы в Карабахе прошла вторая встреча делегации из Баку с представителями армянского населения региона. Азербайджан на переговорах представлял ответственный за контакты с карабахскими армянами Рамин Мамедов.

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