Лавров назвал нацизмом запрет на въезд российских автомобилей в ЕС

Лавров назвал нацизмом запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в некоторые страны Евросоюза (ЕС) является проявлением нацизма по отношению к русским. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но в общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом», — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать этот запрет.

Ранее стало известно, что Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей с конца дня 2 октября. С 3 числа аналогичные ограничения начнут действовать в Норвегии. При этом правило уже действует на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.