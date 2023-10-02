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18:27, 2 октября 2023Мир

Лавров назвал нацизмом запрет на въезд российских автомобилей в ЕС

Лавров назвал нацизмом запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в некоторые страны Евросоюза (ЕС) является проявлением нацизма по отношению к русским. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но в общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом», — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать этот запрет.

Ранее стало известно, что Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей с конца дня 2 октября. С 3 числа аналогичные ограничения начнут действовать в Норвегии. При этом правило уже действует на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.

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    Анастасия Яланская
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