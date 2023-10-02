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07:01, 2 октября 2023Забота о себе

Врач назвал приводящие к скучному сексу причины

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Причин, делающих секс скучным, бывает множество, рассказал уролог и сексолог Александр Лубенников. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвал факторы, приводящие к скуке в постели.

Лубенников объяснил, что секс может казаться скучным, если у одного или обоих партнеров низкое либидо. К его снижению, по словам врача, могут приводить низкий уровень тестостерона, хронические болезни, а также психологические проблемы (например, длительный стресс).

Немаловажную роль в активной сексуальной жизни играют техника и разнообразие, раскрепощенность и принятие друг друга, полагает специалист.

Если партнеры не могут отрыто говорить о потребностях в сексе, принимать желания друг друга, находить компромисс, то секс приобретает однообразный, предсказуемый сценарий

Александр Лубенниковуролог, сексолог
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По словам Лубенникова, если в паре нет эмоциональной близости вне секса и отсутствуют гармония и доверие, то и интимная жизнь будет скучной. «Например, если муж с женой часто ссорятся, это создает неблагоприятные условия для полной, безопасной открытости во время интимной близости», — констатировал специалист.

Однако, как отметил врач, подобные проблемы решаемы, если оба партнера хотят этого. По его словам, психотерапевты и сексологи выбирают разные подходы к устранению проблем в зависимости от причин, приводящих к скучному сексу.

Ранее Лубенников назвал способы сохранить эрекцию у мужчин старше 50 лет. Он призвал их следить за весом и гормонами.

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    Вера Владзиевская
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