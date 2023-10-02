Боец ММА Хамзат Чимаев заявил, что сменил гражданство для лучшей карьеры

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев объяснил решение сменить гражданство. Его слова передает Calfkicker.

«Скажу всем, кто говорит, что я уехал из Швеции, — я просто переехал в Дубай. Все пытаются создать большое политическое событие. Но это лучше для карьеры», — заявил он. Чимаев отметил, что в Дубае лучше тренироваться, потому что там всегда солнечно и не замерзнешь.

22 сентября менеджер бойца Махди Шаммас объявил, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. В следующем поединке спортсмен выступит за Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и будет представлять грозненскую команду «Ахмат».

21 октября Чимаеву встретится с бразильцем Пауло Костой. Схватка пройдет в Абу-Даби в рамках 294-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. Боец родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.