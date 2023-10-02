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06:01, 2 октября 2023Спорт

Бой Федора Емельяненко включили в топ-5 поединков тяжеловесов в истории ММА

MMA Junkie включил бой Федора Емельяненко в топ-5 схваток тяжеловесов в ММА

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

MMA Junkie включил бой россиянина Федора Емельяненко в топ-5 поединков тяжеловесов в истории смешанных единоборств (ММА). Рейтинг представлен на сайте издания.

MMA Junkie отметил схватку Емельяненко с хорватом Мирко Филиповичем на турнире PRIDE: Final Conflict в мае 2005 года. Россиянин победил единогласным решением судей. Эту встречу издание поставило на второе место в рейтинге.

Первое место присудили поединку Марка Ханта Бигфута Силвы на UFC Fight Night 33 в декабре 2013 года. В топ-3 вошел также реванш Даниэля Кормье и Стипе Миочича на UFC 241 в августе 2019-го.

5 февраля Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290, стал прощальным для россиянина. Всего в профессиональной карьере он одержал 40 побед и потерпел семь поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.

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